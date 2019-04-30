В аеропорту "Бориспіль" транслювали відеоролик з Україною без Криму
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу, повідомляють на сайті Національної поліції.
Поліцейські задокументували факт поширення незаконного відеоконтенту і опитують працівників аеропорту, а також встановлюють осіб, які монтували і надали проморолик для розміщення.
"Попередньо встановлено, що лист з пропозицією про розміщення відеоконтенту надійшов на підприємство з Міністерства інформаційної політики", - повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.
Поліцейські збирають доказову базу для оголошення підозри особам, які замовили і створили цей відеопродукт.
Нагадаємо, у РФ заявили, що Google перестав позначати Крим українською територією.
Раніше, The Times опублікувала офіційне вибачення після критики з боку посольства України у Великобританії через публікацію карти, де Крим був позначений як частина Російської Федерації.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулеткуЗеленський сідає в крісло Банкової без історії (бекграунду) за плечима, а відповідно може сконструювати свою власну. Чи вдасться її зробити успішною молодому "вже-політику" – питання часу. А поки замість ворожіння на кавовій гущі, погляньмо на ті напрями зовнішньої політики, де перешкоди можуть стати шансами
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мову
- Рада ухвалила закон про українську мову, - ВІДЕО
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні
- Вибори-2019. Національний екзит-пол: Зеленський 73,2%, Порошенко 25,3%