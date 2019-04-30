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В аеропорту "Бориспіль" транслювали відеоролик з Україною без Криму

Попередньо встановлено, що лист про його розміщення надійшов із Міністерства інформаційної політики
У понеділок, 29 квітня, до правоохоронців звернувся один з пасажирів міжнародного аеропорту "Бориспіль", який повідомив, що в будівлі аеропорту транслюють відеоролик, в якому Україну зображено без півострова Крим.
В аеропорту "Бориспіль" транслювали відеоролик з Україною без Криму Фото: Нацполіція

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу, повідомляють на сайті Національної поліції.

Поліцейські задокументували факт поширення незаконного відеоконтенту і опитують працівників аеропорту, а також встановлюють осіб, які монтували і надали проморолик для розміщення.

"Попередньо встановлено, що лист з пропозицією про розміщення відеоконтенту надійшов на підприємство з Міністерства інформаційної політики", - повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

Поліцейські збирають доказову базу для оголошення підозри особам, які замовили і створили цей відеопродукт.

Нагадаємо, у РФ заявили, що Google перестав позначати Крим українською територією.

Раніше, The Times опублікувала офіційне вибачення після критики з боку посольства України у Великобританії через публікацію карти, де Крим був позначений як частина Російської Федерації.

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30 04 2019 17:23
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