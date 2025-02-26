російська агресія проти України загрожує і британцям – Стармер

Такі тирани, як путін, реагують лише на силу.

Агресія кремля проти України не зупиняється, на українських кордонах, вона загрожує також мешканцям Великої Британії.

Про це в колонці Daily Mail доповів прем’єр-міністр Британії країни Кір Стармер.

"Агресія путіна не зупиняється на кордонах України. Вона загрожує нам тут, удома. Зрештою, минуло лише сім років, як путін здійснив атаку з використанням хімічної зброї в Солсбері, серці Англії. російські розвідувальні кораблі загрожують нашим водам. Літаки залітають в наш повітряний простір. На Національну службу охорони здоров'я Великої Британії здійснюються кібератаки, які загрожують життю людей", - заявив Стармер.

Він додав, що британці не можуть ховатися від цієї загрози.

"Я знаю, що люди, які працюють, уже відчули на собі вплив російської жорстокості через зростання рахунків і цін. Але якщо Україна не буде належним чином захищена від Путіна, Європа стане лише нестабільнішою. Це завдасть нам ще більше болю", - констатував британський політик.

Також він зазначив, що історія неодноразово показала, що такі тирани, як путін, реагують лише на силу.

"Тож саме так ми маємо зустріти випробування цієї нової ери – з силою", - підсумував Стармер.

Нагадаємо, що цього тижня британський прем'єр оголосив найбільше від часів Холодної війни підвищення витрат на оборону.