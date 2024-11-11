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російська армія може почати штурми в Запорізькій області

11 листопада 2024, 21:18
російська армія може почати штурми в Запорізькій області
Фото: Міська рада Запоріжжя
Напад очікуються з дня на день.

В цій області війська рф чисельно переважають українських захисників. 

Про це розказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Sky News.

Він доповів, що російські війська незабаром можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області, що  може статися протягом кількох днів.

Волошина додав, що атаки можуть створити нову точку тиску для українських військових, які і так відстають на сході. 

Проте на сьогодні незрозуміло, чи це буде один масштабний наступ росіян, чи окремі штурми.

"Штурми можуть початися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться в будь-який день", - сказав речник.

За його лосвами, російські війська в цьому районі чисельно значно переважають українських захисників.

Крім того, вчора, 11 листопада, ми писали, що 50 000 військових КНДР і рф готуються до масованого наступу для захоплення територій у Курській області.

 

війна в УкраїніЗапорізька область

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