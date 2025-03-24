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російська атака на Суми: майже сотня поранених

24 березня 2025, 18:34
російська атака на Суми: майже сотня поранених
Фото: з вільного доступу
Відомо, що зачепило школу і житлові будинки.

Військові рф в обід понеділка атакували ракетами місто Суми, де пошкодили кілька багатоповерхівок і школа. 

Наразі відомо про 88 постраждалих людей, прокоментував в.о. мера Артем Кобзар в Telegram-каналі

"Ворог наніс ракетний удар по центру міста. Постраждало декілька багатоповерхівок,  школа... Діти знаходилися в захисній споруді, зараз їх евакуйовують, всі живі-здорові", - йдеться в дописі. 

На початку Кобзар повідомив про 28 постраждалих жителів міста Суми, зокрема чотирьох дітей. 

Проте пізніше, за інформацією управління охорони здоров'я, "відомо про 74 постраждалих, серед яких 13 дітей". 

А вже пізніше міська рада оновила дані і написала про 88 постраждалих, серед яких 17 дітей.

В понеділок,  24 березня, близько 14:00 год ворогом завдано, за попередніми даними, ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу Суми.

Досі рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків, триває гасіння пожеж.

Також відомо, що на момент влучання в Сумах не було повітряної тривоги.

В житлових будинках та школі після удару рф вибито вікна, пошкоджені дахи і стіни.

 

 
Сумивійна в Україніатаки рф

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