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російська авіація здійснила провокації над американськими базами в Сирії

16 березня 2023, 19:05
російська авіація здійснила провокації над американськими базами в Сирії
СУ-27. Фото: airforce.ru
У березні авіація російського контингенту в Сирії стала вести себе більш нахабно, провокуючи американців.

Американські військові спостерігають зростання випадків непрофесійної поведінки російської бойової авіації у Сирії з початку цього місяця.

Про це заявив голова Центрального командування США генерал Ерік Курилла, повідомляє Sky News.

Курилла навів як приклад польоти озброєних літаків країни-агресора над американськими базами.

Тобто збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем російським винищувачем Су-27 є не окремим випадком, а тенденцією.

Нагадаємо, 14 березня Європейське командування Збройних сил США заявило, що над Чорним морем два російські винищувачі Су-27 тараном збили безпілотник MQ-9 ВПС США, що виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі. Апарат не мав на борту зброї.
США дистанційно видалили секретне програмне забезпечення, щоб росіяни не отримали секретну інформацію.

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