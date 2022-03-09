російська делегація не може отримати візи США для участі у Генасамблеї ООН
Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист постпреда рф в ООН Василя Небензі до генсека організації Антоніу Гутерреша.
У листі Небензя заявив, що це "викликає тривогу", оскільки протягом останніх декількох місяців Вашингтон "постійно відмовляє у видачі в'їзних віз" низці російських громадян, делегатів на інші заходи ООН.
Він попросив Гутерреша "ще раз наголосити владі США, що вони мають оперативно видати запитані візи всім російським делегатам і особам, які їх супроводжують, у тому числі російським журналістам".
Представник Держдепу заявив агентству, що США серйозно ставляться до своїх зобов'язань як країни перебування ООН, додавши, що візові записи є конфіденційними, тому США не можуть коментувати окремі випадки.
"Щороку ми обробляємо сотні віз для делегатів російської федерації на заходах ООН", — сказав представник Держдепу.
Він також зазначив, що заявки мають подаватися якомога раніше, щоб забезпечити своєчасну обробку.
"Це особливо важливо через необґрунтовані дії росії проти нашого посольства в москві, у тому числі примусового звільнення місцевих та національних співробітників із третіх країн, що серйозно обмежило наш штат і, отже, наші можливості щодо обробки віз", — сказав представник.
Небензя повідомив, що необхідні заяви подано до посольства США у москві.
Reuters зазначає, що відповідно до угоди про штаб-квартиру ООН 1947 року, США, зазвичай, зобов'язані дозволяти доступ до ООН для іноземних дипломатів. Але Вашингтон заявляє, що може відмовити у видачі віз із причин "безпеки, тероризму та зовнішньої політики".
Раніше повідомлялось, що Євросоюз думає над запровадженням обмеження ціни на трубопровідний газ із росії.
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