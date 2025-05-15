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російська делегація прибула на перемовини в Стамбул

15 травня 2025, 11:37
російська делегація прибула на перемовини в Стамбул
Wikipedia
Проте кремль знову "вкидує" фейки про час початку перемовин.

Сьогодні, 15 травня, російська делегація прибула до столиці Туреччини на переговори з Україною.

Про це повідомляють російські видання.

Медіа пишуть, початок переговорів планується на 10:00.

Проте керівник ЦПД Андрій Коваленко наголошує, що це фейк, а такий час не був запланований.

"Росіяни закидають у медіа брехню про початок перемовин в Туреччині” о 10 ранку по Москві. Це не відповідає дійсності. Такий час не був запланований" – сказав Коваленко.

Переговори з українською стороною відбудуться там же, де й три роки тому, тобто в резиденції президента Туреччини у палаці Долмабахче на березі Босфору.

 

РосіяпереговориСтамбул

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