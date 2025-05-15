російська делегація прибула на перемовини в Стамбул
Сьогодні, 15 травня, російська делегація прибула до столиці Туреччини на переговори з Україною.
Про це повідомляють російські видання.
Медіа пишуть, початок переговорів планується на 10:00.
Проте керівник ЦПД Андрій Коваленко наголошує, що це фейк, а такий час не був запланований.
"Росіяни закидають у медіа брехню про початок перемовин в Туреччині” о 10 ранку по Москві. Це не відповідає дійсності. Такий час не був запланований" – сказав Коваленко.
Переговори з українською стороною відбудуться там же, де й три роки тому, тобто в резиденції президента Туреччини у палаці Долмабахче на березі Босфору.
Також нагадаєамо, що Київ на переговорах у Туреччині готовий обговорити 30-денне припинення вогню.