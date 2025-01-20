російська дезінформація націлена на виборчу кампанію в Німеччині – Reuters

Вибори мають відбутись у ФРН 23 лютого.

Німецький аналітичний центр CeMAS повідомляє, що російська дезінформаційна кампанія спрямована на підтримку ультраправої партії "Альтернативи для Німеччини" і на підрив основних німецьких партій, а також посіяння занепокоєння щодо економіки напередодні виборів.

Про це інформує агентство Reuters.

Аналітики відстежили сотні німецькомовних постів на платформі соціальних мереж X (Twitter)і вони показують типові зразки російської дезінформаційної кампанії проти Заходу, яку раніше засуджувала німецький, американський і французький уряди.

За даними CeMAS, протягом місяця німецькі пости в соцмережі звинувачували партію "Зелених" в економічних негараздах Німеччини, критикували канцлера Олафа Шольца за його підтримку України, зображували консерваторів як таких, що не заслуговують на довіри і висловлювалися на користь "Альтернативи для Німеччини".

Крім того, дописи містили посилання на фейкові німецькі новинні сайти або на статті чи зображення на справжніх сайтах, що підтримують їхній наратив.

Матеріали отримали понад 2,8 мільйона переглядів, кажуть в CeMAS.

Звіт з'явився за місяць до виборів, на яких, як очікується, переможуть головні опозиційні консерватори Німеччини.

Опитування INSA показує, що консерватори отримують 29%, а "АдН" – 21%, що вдвічі більше, ніж на виборах 2021 року. Соціал-демократи Шольца посіли третє місце з 16%, а "Зелені" – четверти з 13%.

Нагадаємо, що в кінці грудня президент Німеччини розпустив Бундестаг.