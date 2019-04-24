Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Російська компанія створила кілограмову монету з Зеленським

Серія лімітована - 25 екземплярів
Компанія "Арт-Грані", яка спеціалізується на корпоративних бізнес-подарунках, розробила кілограмову срібну монету з барельєфом Володимира Зеленського.
Російська компанія створила кілограмову монету з Зеленським Фото: art-grani.ru

У російській компанії обрання Володимира Зеленського новим президентом України назвали "знаменним моментом"і "символом надії на поліпшення відносин двох країн".

Монету роблять зі срібла, вагою в один кілограм, діаметром 120 мм. Серія лімітована - 25 екземплярів, йдеться на сайті організації, інформує Media Sapiens.

Як пояснив генеральний директор компанії Володимир Васюхін, монета із Зеленським стане частиною проекту "Світові лідери". Окрім Володимира Олександровича, компанія також робила аналогічні монети з президентами США, Росії, Азербайджану, Казахстану, Білорусі тощо.

Інформацію про монету поширили українські ЗМІ.

Раніше, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прокоментував перемогу Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів в Україні. На думку Мєдвєдєва, "є шанси на покращення взаємодії" між країнами.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський запевнив, що продовжить Мінський процес та роботу у Нормандському форматі.

Окрім того, команда Зеленського готує "інформаційну війну" для припинення війни на Донбасі, і попросив допомоги в українських журналістів.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2019 14:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні

Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.