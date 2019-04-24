Російська компанія створила кілограмову монету з Зеленським
У російській компанії обрання Володимира Зеленського новим президентом України назвали "знаменним моментом"і "символом надії на поліпшення відносин двох країн".
Монету роблять зі срібла, вагою в один кілограм, діаметром 120 мм. Серія лімітована - 25 екземплярів, йдеться на сайті організації, інформує Media Sapiens.
Як пояснив генеральний директор компанії Володимир Васюхін, монета із Зеленським стане частиною проекту "Світові лідери". Окрім Володимира Олександровича, компанія також робила аналогічні монети з президентами США, Росії, Азербайджану, Казахстану, Білорусі тощо.
Інформацію про монету поширили українські ЗМІ.
Раніше, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прокоментував перемогу Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів в Україні. На думку Мєдвєдєва, "є шанси на покращення взаємодії" між країнами.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський запевнив, що продовжить Мінський процес та роботу у Нормандському форматі.
Окрім того, команда Зеленського готує "інформаційну війну" для припинення війни на Донбасі, і попросив допомоги в українських журналістів.
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