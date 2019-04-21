Зеленський анонсував "інформаційну війну" для завершення війни на Донбасі

"Ми будемо робити потужну інформаційну війну для того, щоби завершити війну на Донбасі"

Лідер президентської гонки Володимир Зеленський розповів, що його команда готує "інформаційну війну" для припинення війни на Донбасі, і попросив допомоги в українських журналістів.

"Ми будемо робити потужну інформаційну війну для того, щоби завершити війну на Донбасі. І ми вас (журналістів — ред.) запрошуємо, нам буде потрібна ваша допомога. Це буде найближчий час, ми будемо з вами розмовляти — не півгодини, не годину. Ми вам розкажемо наш план дій. Ми повідомимо всіх українських журналістів і всіх наших блогерів", - сказав Зеленський, повідомляє "Громадське".

Кандидат зазначив, що поки не може розповісти, коли і де буде ця зустріч.

"Я думаю, що ми нашою передвиборчою кампанією всім показали, що ми можемо робити, що у нас дуже сильна молода команда і є дуже креативні ідеї", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.