Зеленський анонсував "інформаційну війну" для завершення війни на Донбасі
"Ми будемо робити потужну інформаційну війну для того, щоби завершити війну на Донбасі. І ми вас (журналістів — ред.) запрошуємо, нам буде потрібна ваша допомога. Це буде найближчий час, ми будемо з вами розмовляти — не півгодини, не годину. Ми вам розкажемо наш план дій. Ми повідомимо всіх українських журналістів і всіх наших блогерів", - сказав Зеленський, повідомляє "Громадське".
Кандидат зазначив, що поки не може розповісти, коли і де буде ця зустріч.
"Я думаю, що ми нашою передвиборчою кампанією всім показали, що ми можемо робити, що у нас дуже сильна молода команда і є дуже креативні ідеї", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.
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