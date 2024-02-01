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ПОЛІТИКА

російська нафта потрапляє до США через багамську лазівку – Bloomberg

01 лютого 2024, 19:55
російська нафта потрапляє до США через багамську лазівку – Bloomberg
Фото: gazeta.ru
Однак у Штатах не вважають, що порушили санкції, заявивши, що нафта потрапила на Багами ще до їх введення.

Сполучені Штати Америки імпортували 10 000 барелів російської нафти через лазівку для змішування на терміналах зберігання на Багамських островах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Однак у Штатах не вважають, що порушили санкції, заявивши, що нафта потрапила на Багами ще до їх введення.

"Нафта, доставлена у Вілмінгтон, штат Делавер, у листопаді, не порушила санкцій США, оскільки була експортована з росії на Багамські острови до 8 березня 2022 року, коли почали діяти санкції. За його словами, потім вона була змішана з іншою нафтою перед імпортом до США", - розповів представник Адміністрації енергетичної інформації США Морган Баттерфілд.

За даними Bloomberg, партія прибула на нафтопереробний завод компанії PBF Energy Inc. у Делавер-Сіті. Тоді імпортер заявив, що змішані барелі були частково російського походження.

Нагадаємо, санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з росії впала вдесятеро приблизно до 4-5% з приблизно 40-45%.

Потоки нафти з росії зіткнулися з проблемами після посилення санкцій США, спрямованих проти торговців та судноплавних компаній. Ознаки з'явилися лише за кілька тижнів після того, як Міністерство фінансів США запровадило наймасштабніші санкції проти російських нафтотрейдерів та державної судноплавної компанії "Совкомфлот" з початку війни проти України.

Раніше повідомлялось, що імпорт сирої нафти в Індію від росії падає другий місяць поспіль до найнижчого рівня за рік. Причиною цього стали санкції країн Заходу.

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