CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійська омбудсменка Тетяна Москалькова не підтвердила слова уповноваженої Верховної Ради з прав людини України Людмили Денісової щодо досягнення домовленості про звільнення українських моряків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російська омбудсменка не підтвердила домовленість щодо звільнення українських морякі
"Ні про які рішення з цього питання мені невідомо"
Фото: tass.ru
За словами Москалькової, про ухвалені рішення влади РФ щодо українських моряків їй невідомо, повідомляє "Громадське" з посиланням на російське агентство ТАСС.
"Людмила Денісова звернулася через МЗС до ФСБ із проханням замінити запобіжний захід українським морякам у вигляді позбавлення волі на запобіжний захід у вигляді поручительства і запропонувала себе поручителем. Ні про які рішення з цього питання мені невідомо", - повідомила російська омбудсменка.
Раніше, Денісова повідомила, що домовленості про повернення Україні захоплених Російською Федерацією українських військовополонених моряків вже досягнуто.
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