Російська омбудсменка не підтвердила домовленість щодо звільнення українських морякі

"Ні про які рішення з цього питання мені невідомо"

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова не підтвердила слова уповноваженої Верховної Ради з прав людини України Людмили Денісової щодо досягнення домовленості про звільнення українських моряків.

За словами Москалькової, про ухвалені рішення влади РФ щодо українських моряків їй невідомо, повідомляє "Громадське" з посиланням на російське агентство ТАСС.

"Людмила Денісова звернулася через МЗС до ФСБ із проханням замінити запобіжний захід українським морякам у вигляді позбавлення волі на запобіжний захід у вигляді поручительства і запропонувала себе поручителем. Ні про які рішення з цього питання мені невідомо", - повідомила російська омбудсменка.

Раніше, Денісова повідомила, що домовленості про повернення Україні захоплених Російською Федерацією українських військовополонених моряків вже досягнуто.