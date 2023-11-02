російська ППО послаблюється на фронті – розвідка Британії

Протягом тижня армія росії, ймовірно, втратила чотири пускові установки ЗРК великої дальності після ударів ЗСУ.

Про це пише міністерство оборони Британії в X (Twitter).

"росія, ймовірно, втратила щонайменше чотири пускові установки ЗРК великої дальності внаслідок українських ударів протягом останнього тижня, зазначили британські аналітики. 26 жовтня 2023 року російські ЗМІ повідомили, що три російські пускові установки SA-21 (С-400) були знищені в Луганській області", - йдеться в дописі.

В британському міністерстві додали, що, росія вже давно надає пріоритет потужним, високотехнологічним зенітно-ракетним комплексам великої дальності як ключовому компоненту військової стратегії.

Втрати армії рф підкреслюють, що російська інтегрована система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю і, найімовірніше, збільшить і без того значне навантаження на системи і операторів, які залишилися.

Також є ймовірність того, що, замінюючи знищені системи в Україні, росія послабить свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах, зазначили британські аналітики.

Крім того, через брак кадрів російська приватна військова компанія вперше цілеспрямовано намагається завербувати жінок на бойові завдання в Україні.