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російська ППО послаблюється на фронті – розвідка Британії

02 листопада 2023, 16:57
російська ППО послаблюється на фронті – розвідка Британії
Протягом тижня армія росії, ймовірно, втратила чотири пускові установки ЗРК великої дальності після ударів ЗСУ.

Про це пише міністерство оборони Британії в X (Twitter).

"росія, ймовірно, втратила щонайменше чотири пускові установки ЗРК великої дальності внаслідок українських ударів протягом останнього тижня, зазначили британські аналітики. 26 жовтня 2023 року російські ЗМІ повідомили, що три російські пускові установки SA-21 (С-400) були знищені в Луганській області", - йдеться в дописі. 

В британському міністерстві додали, що, росія вже давно надає пріоритет потужним, високотехнологічним зенітно-ракетним комплексам великої дальності як ключовому компоненту військової стратегії. 

Втрати армії рф підкреслюють, що російська інтегрована система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю і, найімовірніше, збільшить і без того значне навантаження на системи і операторів, які залишилися. 

Також є ймовірність того, що, замінюючи знищені системи в Україні, росія послабить свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах, зазначили британські аналітики.

Крім того, через брак кадрів російська приватна військова компанія вперше цілеспрямовано намагається завербувати жінок на бойові завдання в Україні.

 
РосіяППОРозвідка Британії

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