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росія почала вербувати жінок до ПВК – розвідка Британії

30 жовтня 2023, 12:12
росія почала вербувати жінок до ПВК – розвідка Британії
російська приватна військова компанія вперше цілеспрямовано намагається завербувати жінок на бойові завдання в Україні.

Про це британське Міноборони написало в X (Twitter).

"Нещодавно у соціальних мережах з’явилися оголошення, які закликали жінок приєднатися до батальйону "Борз", що входить до складу російської ПВК "Редут". Їх агітували працювати снайперками та операторками безпілотних літальних апаратів", - йдеться в дописі. 

Розвідка додала, що "Редут", ймовірно, безпосередньо фінансує Головне розвідувальне управління росії.

В березні міністр оборони росії Сергєй Шойгу заявив, що в Україні воюють 1100 жінок, що становить лише близько 0,3% особового складу Збройних сил Росії. 

Наразі невідомо чи намагатимуться офіційні російські війська наслідувати приклад ПВК і надавати жінкам більше бойових ролей. 

Нині російські жінки рідко беруть участь у бойових діях на передовій в Україні, однак у радянських військах під час Другої світової війни існувала сильна традиція участі жінок-снайперок та інших жіночих підрозділів у бойових діях.

Раніше  розвідка Британії заявила, що росія і далі використовуватиме "вагнерівців" на війні в Україні

Також в рередині вересня росія, швидше за все, вперше задіяла частини своєї нової 25-ї загальновійськової армії, формування якої було розпочало наприкінці серпня.

 

жінкиРозвідка Британіїпвк

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