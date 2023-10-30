росія почала вербувати жінок до ПВК – розвідка Британії

російська приватна військова компанія вперше цілеспрямовано намагається завербувати жінок на бойові завдання в Україні.

Про це британське Міноборони написало в X (Twitter).

"Нещодавно у соціальних мережах з’явилися оголошення, які закликали жінок приєднатися до батальйону "Борз", що входить до складу російської ПВК "Редут". Їх агітували працювати снайперками та операторками безпілотних літальних апаратів", - йдеться в дописі.

Розвідка додала, що "Редут", ймовірно, безпосередньо фінансує Головне розвідувальне управління росії.

В березні міністр оборони росії Сергєй Шойгу заявив, що в Україні воюють 1100 жінок, що становить лише близько 0,3% особового складу Збройних сил Росії.

Наразі невідомо чи намагатимуться офіційні російські війська наслідувати приклад ПВК і надавати жінкам більше бойових ролей.

Нині російські жінки рідко беруть участь у бойових діях на передовій в Україні, однак у радянських військах під час Другої світової війни існувала сильна традиція участі жінок-снайперок та інших жіночих підрозділів у бойових діях.

Раніше розвідка Британії заявила, що росія і далі використовуватиме "вагнерівців" на війні в Україні.

Також в рередині вересня росія, швидше за все, вперше задіяла частини своєї нової 25-ї загальновійськової армії, формування якої було розпочало наприкінці серпня.