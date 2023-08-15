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російська ракета влучила у шведський завод SKF в Україні – Reuters

15 серпня 2023, 17:46
російська ракета влучила у шведський завод SKF в Україні – Reuters
Фото: з вільного доступу
Шведська компанія заявила про обстріл її заводу в Луцьку, там загинуло троє людей.

Шведська компанія SKF - одна з найбільших виробників підшипників у світі, заявила, що її завод у Луцьку потрапив під ракетний обстріл вночі.

Про це повідомляє Reuters.

"Минулої ночі сталась атака на місто Луцьк в Україні, і наш завод постраждав внаслідок цього нападу. З великим сумом підтверджуємо, що троє наших колег були вбиті", - заявив представник компанії Карл Б'єрнстам.

Компанія встановлює завдані заводу збитки внаслідок обстрілу, але наголосив, що передусім вона зосереджена на працівниках та їхній безпеці. Згідно з останнім звітом компанії, вона має близько 1100 співробітників в Україні, більшість працює на заводі в Луцьку, додав Б'єрнстам.

Рік тому SKF заявила про вихід з російського ринку.

Нагадаєамо, що сьогодні росія вкотре здійснила ракетний обстріл по Україні.

РосіязаводракетаSKF

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