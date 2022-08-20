російська військова техніка на Хрещатику - але є нюанс

У Києві розпочався "парад" російської військової техніки.

Про це повідомляє низка Telegram-каналів.

На головній вулиці столиці України – Хрещатику – розмістили знищені ворожі автомобілі, бронетехніку та озброєння.

У мережі почали з'являтися перші фото та відео з виставки просто неба.

Російські танки та бронемашини, вантажівки та інша техніка сьогодні з'явилися на головній вулиці української столиці. Проїжджа частина Хрещатика заставлена обгорілою і вже покритою іржею ворожою технікою, яку українські воїни знищували у боях з окупантами.

Скільки триватиме "виставка" наразі не повідомляється. Найвірогідніше, до кінця вихідних її демонтують, аби звільнити рух для транспорту. Тож тим, хто хотів би подивитися на знищену ворожу техніку, варто поспішати.

Уряд затвердив план заходів відзначення 31-ї річниці незалежності України. Як раніше повідомляв iPress,

23 серпня в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах, військових частинах проведуть офіційні урочисті церемонії підняття Державного Прапора України.

24 серпня монумент “Батьківщина-мати” у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами Державного прапора України, а у Національному заповіднику Софія Київська священики всіх церков молитимуться за Україну. Також на столичному Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської військової техніки.