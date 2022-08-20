RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

російська військова техніка на Хрещатику - але є нюанс

На головній вулиці столиці України розмістили знищені ворожі автомобілі, бронетехніку та озброєння
російська військова техніка на Хрещатику - але є нюанс

У Києві розпочався "парад" російської військової техніки.

Про це повідомляє низка Telegram-каналів.

На головній вулиці столиці України – Хрещатику – розмістили знищені ворожі автомобілі, бронетехніку та озброєння.

У мережі почали з'являтися перші фото та відео з виставки просто неба.

Російські танки та бронемашини, вантажівки та інша техніка сьогодні з'явилися на головній вулиці української столиці. Проїжджа частина Хрещатика заставлена обгорілою і вже покритою іржею ворожою технікою, яку українські воїни знищували у боях з окупантами.

Скільки триватиме "виставка" наразі не повідомляється. Найвірогідніше, до кінця вихідних її демонтують, аби звільнити рух для транспорту. Тож тим, хто хотів би подивитися на знищену ворожу техніку, варто поспішати. 

 
23 серпня в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах, військових частинах проведуть офіційні урочисті церемонії підняття Державного Прапора України.
 
24 серпня монумент “Батьківщина-мати” у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами Державного прапора України, а у Національному заповіднику Софія Київська священики всіх церков молитимуться за Україну. Також на столичному Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської військової техніки.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 08 2022 14:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Олеся, Ольга, Олена: Три короткі історії про українських жінок у вимушеній еміграції

Олеся, Ольга, Олена: Три короткі історії про українських жінок у вимушеній еміграції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.