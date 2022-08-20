російська військова техніка на Хрещатику - але є нюанс
У Києві розпочався "парад" російської військової техніки.
Про це повідомляє низка Telegram-каналів.
На головній вулиці столиці України – Хрещатику – розмістили знищені ворожі автомобілі, бронетехніку та озброєння.
У мережі почали з'являтися перші фото та відео з виставки просто неба.
Російські танки та бронемашини, вантажівки та інша техніка сьогодні з'явилися на головній вулиці української столиці. Проїжджа частина Хрещатика заставлена обгорілою і вже покритою іржею ворожою технікою, яку українські воїни знищували у боях з окупантами.
Скільки триватиме "виставка" наразі не повідомляється. Найвірогідніше, до кінця вихідних її демонтують, аби звільнити рух для транспорту. Тож тим, хто хотів би подивитися на знищену ворожу техніку, варто поспішати.
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