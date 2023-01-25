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ПОЛІТИКА

російська ядерна риторика абсолютно безвідповідальна і небезпечна – Столтенберг

25 січня 2023, 10:59
російська ядерна риторика абсолютно безвідповідальна і небезпечна – Столтенберг
Фото: 5 канал
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ризик застосування ядерної зброї росією невеликий, але "ядерна риторика" кремля безвідповідальна та небезпечна.

Про це повідомляє Welt.

"Ризик застосування ядерної зброї невеликий. Але російська ядерна риторика абсолютно безвідповідальна і небезпечна. росія повинна знати, що ядерну війну неможливо виграти, і тому її не можна вести", – сказав генсек Північноатлантичного альянсу.

Столтенберг зазначив, що НАТО продовжує уважно стежити за діями москви. На даний момент, за його словами, не спостерігається жодних змін у російських ядерних силах.

"Якби це було так, ми б, звичайно, відреагували. Але навіть якщо ми дозволимо рф шантажувати нас цією риторикою, світ стане небезпечнішим. Тоді росія вигадуватиме цю ядерну загрозу, коли хоче чогось досягти", – зазначив він.

Раніше повідомлялось, що союзник путіна медведєв попереджає НАТО про ядерну війну у разі поразки рф в Україні

війнаядерна зброяСтолтенберг

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