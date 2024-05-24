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російське глушіння робить деякі високотехнологічні американські озброєння неефективними в Україні – WP

24 травня 2024, 20:56
російське глушіння робить деякі високотехнологічні американські озброєння неефективними в Україні – WP
Фото: Андрій Попіль
Конфіденційні українські оцінки, отримані The Washington Post, показують, наскільки впали показники точності деяких західних озброєнь після того, як російські перешкоди вивели з ладу системи навед.

Про це йдеться в матеріалі газети. 

Американські боєприпаси з супутниковим наведенням в Україні не змогли протистояти російському глушінню сигналів GPS, що змусило українських військових припинити використання певних типів західного озброєння після того, як рівень їх ефективності різко впав.

Українські високопоставлені військові говорять, що створені росією перешкоди системам наведення сучасної західної зброї, включаючи артилерійські снаряди Excalibur із GPS-наведенням і артилерійську ракетну систему HIMARS, підірвали спроможність України захищати свою територію.

Рівень успіху розроблених американських снарядів Excalibur, наприклад, різко впав протягом кількох місяців - до менш ніж 10% уражень цілей.

Видання отримало документи, де наводяться раніше невідомі подробиці про те, якою мірою російське глушіння завадило західній зброї.

"Технологія Excalibur в існуючих версіях втратила свій потенціал", - написано в документах.

Бойовий досвід в Україні спростував репутацію Excalibur як зброї "один постріл - одна ціль", принаймні доки Пентагон і американські виробники не вирішать цю проблему, пише видання. 

За словами українських джерел, шість місяців тому, після того, як українці повідомили про проблему, Вашингтон просто припинив постачання снарядів Excalibur через високий відсоток відмов.

Військове командування України підготувало звіти з осені 2023 року по квітень 2024 року та передало їх США, сподіваючись розробити рішення та відкрити прямий контакт із виробниками зброї. В інтерв’ю українські посадовці описували занадто бюрократичний процес, який, на їхню думку, ускладнив шлях до терміново необхідних коригувань для вдосконалення несправної зброї.

Високопоставлений чиновник Міноборони США розказав, що Пентагон передбачав, що деякі високоточні боєприпаси будуть знищені російською радіоелектронною боротьбою, і працював з Україною, щоб відточити тактику і методи.

"росія продовжує розширювати використання засобів радіоелектронної боротьби. Ми продовжуємо розвиватися та переконатися, що Україна має можливості, необхідні для ефективності", - додав він.

Окрім, україни росіяни глушать і повітряний простір інших держав, так, балтійські міністри попереджають, що російське глушіння GPS загрожує повітряною катастрофою.
 
GPSармія рфвійна в Україні

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