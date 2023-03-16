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ПОЛІТИКА

російське керівництво схвалило агресивні дії реактивних літаків, які пошкодили американський безпілотник – NBC

16 березня 2023, 10:49
російське керівництво схвалило агресивні дії реактивних літаків, які пошкодили американський безпілотник – NBC
Джерела видання стверджують, що наказ діяти агресивно надійшов з Кремля.

Військове керівництво рф на "найвищому рівні" затвердило агресивні дії проти американського безпілотника MQ-9 Reaper, збитого над Чорним морем.

Про це повідомляє NBC.

За даними розвідки, російські літаки скинули реактивне паливо на MQ-9 Reaper ймовірно для того, аби збити дрон з курсу або вимкнути його можливості спостереження. 

"Це був намір російського керівництва діяти агресивно під час перехоплення", — сказав один із чиновників.

Джерело не підтвердило наявність даних, що такі дії були узгоджені безпосередньо путіним, інші офіційні особи відмовилися надавати деталі, крім того, що рішення було прийняте на "найвищому рівні".

російський реактивний літак фактично зачепив гвинт безпілотника, втім москва це заперечує. Деякі офіційні особи США вважають, що це сталося ненавмисне і було помилкою пілота.

Троє представників оборонного відомства та один представник адміністрації Байдена також заявили, що росіяни вже досягли району, де впав MQ-9 Reaper. Вони активно шукають уламки за допомогою кораблів і літаків, але США наразі не бачать ознак того, що їм вдалося їх знайти.

Джерела, знайомі із даними розвідки, також повідомили, що  США навряд чи намагатимуться відновити залишки розбитого безпілотника, оскільки вжили заходів, щоб дистанційно знищити на ньому програмне забезпечення, що не дозволить москві отримати жодної секретної інформації навіть якщо вони відновлять частини дрона.

Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки, заявив в інтерв'ю NBC News, що росіяни навмисно намагалися наблизитися до безпілотника.

"Ми не знаємо, наскільки навмисним було зіткнення з дроном. Цілком можливо, що це була просто необачна, некомпетентна авіаційна дія пілота", — сказав Кірбі. 

Нагадаємо, 14 березня російський літак Су-27 зіткнувся з американським дронои MQ-9 Reaper. Зіткнення сталося за 120 км від берегів Криму.

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