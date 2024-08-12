російське підкріплення не змогло відтіснити українські війська у Курській області – FT

Станом на 11 серпня вторгнення триває вже шостий день.

росія не змогла відтіснити українські війська у Курській області, незважаючи на відправлення підкріплень. Станом на 11 серпня вторгнення триває вже шостий день.

Про це повідомляє Financial Times.

Як пише FT, згідно з перевіреними відео та фото, з моменту початку операції у вівторок ЗСУ та їх техніка просунулися в глиб росії на 30 км. Зокрема, війська зайняли місто Суджа Курської області неподалік від російського кордону.

"Ми йдемо глибше", - сказав у коментарі FT український солдат Денис, який здійснив три ротації на російській території з початку вторгнення.

За його словами, Збройні сили України все ще мали перевагу, незважаючи на те, що росія ввела підкріплення.

Інший солдат, Костянтин, сказав, що ранній успіх раптової операції "справді підняв нам настрій".

Як зазначає FT, у суботу ввечері, 10 серпня, президент України Володимир Зеленський порушив п'ятиденну тишу, щоби вперше публічно згадати про вторгнення українських військ на територію росії. Він повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому "про ситуацію на фронті та про наші дії щодо перенесення війни на територію агресора".

Представник Міноборони України повідомив FT, що деталі операції поки не розголошуються, оскільки вони "спочатку чекають, як усе розвиватиметься".

Нагадаємо, що у вівторок, 6 серпня, росіяни заявили про прорив кордону з боку України в Курській області. Бої в прикордонних районах російського регіону тривають уже шосту добу. російські пропагандисти скаржаться на просування українських військ углиб території рф, а саме - в Курській області.