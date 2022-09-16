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російське вторгнення наблизило 70 мільйонів людей до смерті від голоду

Через продовольчу кризу до голодної смерті наблизилися 345 мільйонів людей. З них 70 мільйонів через війну в Україні.
російське вторгнення наблизило 70 мільйонів людей до смерті від голоду Фото: AP

Про це повідомляє Associated Press.

"Те, що було хвилею голоду, тепер стало цунамі голоду", - заявив директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізл.

Гостра нестача продовольства наразі спостерігається у 82 країнах світу, а однією з причин загострення продовольчої кризи у світі стало повномасштабне російське вторгнення в Україну.

"Через продовольчу кризу до голодної смерті наблизилися 345 мільйонів людей, з них 70 мільйонів - вторгнення в Україну", - заявив Бізл.

За його словами, це призвело до різкого зростання витрат на їжу, паливо та добрива. Також, попри розблокування транспортування українського зерна з трьох чорноморських портів, що були заблоковані росією та продовження спроб повернути російські добрива на світові ринки, існують ризики "численних голодоморів".

"І у 2023 році поточна криза цін на продовольство може перерости в кризу доступності продовольства, якщо ми не вживемо заходів", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що  ООН направить делегацію в звільнений Ізюм.

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16 09 2022 18:00
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