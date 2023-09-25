російські агресори здійснили бомбовий удар по місту Берислав, є жертви

Окупанти скинули чотири авіабомби. Одна з них влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори.

російські війська скинули на Берислав Херсонської області чотири авіабомби вранці у понеділок, 25 вересня. Одна з них упала на будівлю ЖЕКу, одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram.

"Зранку російська авіація атакувала Берислав. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби", - розповів він.

За даними Прокудіна, одна з них влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори (ЖЕКа).

"Наразі відомо про одного загиблого та декількох травмованих. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вночі рф атакувала припортову інфраструктуру в Одесі. У результаті ударів суттєво пошкоджена будівля морвокзалу і готелю, знищені зерносховища, пошкоджені складські будівлі.