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російські активи можуть стати козирем для Києва на завершальній стадії – Reuters

25 листопада 2024, 11:53
російські активи можуть стати козирем для Києва на завершальній стадії – Reuters
Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв швидко припинити війну в Україні.

Захід може постачати Україні зброю та допомогу ще 3 роки за рахунок заморожених активів рф. 

Про це пише агенція Reuters.

Джерело поівдомило, що Трамп може заявити путіну, що Захід готовий забезпечувати підтримку, що змусить рф шукати угоду через виснаження ресурсів.

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв швидко припинити війну в Україні. 

Однією з причин, чому він хоче це зробити, є те, що він не хоче, щоб США платили за захист країни. 

Якби Європа пообіцяла знайти гроші, то можливо, залучивши 300 мільярдів доларів російських іноземних резервів, які Захід заморозив на початку війни – майбутній президент США міг би вимагати кращої угоди з Володимиром путіним.

Не лише Україна нервує через те, що Трамп може розірвати угоду про припинення вогню, яка вигідна російському президенту. 

Європейський Союз, Британія та інші європейські країни також стурбовані. Договір, який залишив би Україну вразливою, був би поганим для її безпеки.

Таким чином, у Європи є потужний стимул переконати Трампа витримати гідну угоду.

Показати автору "Мистецтва угоди", що вони знайдуть гроші, щоб захистити Україну, якщо війна затягнеться, може спонукати його робити саме це.

Трамп стверджував, що деякі європейські країни є "правопорушниками" через те, що вони недостатньо платять за свою оборону. Йому також може сподобатися той факт, що більша частина будь-яких збільшених витрат піде на американських виробників, тому що Європа повільно нарощувала власну оборонну промисловість.

Одним із способів тиску на росію Трамп міг би сказати путіну, що Захід готовий надати стільки додаткової фінансової та військової підтримки, щоб Україна могла утримувати лінію фронту. 

Він додав, що у росії зрештою закінчаться війська та гроші, тому в її інтересах зараз домовитися про гідну угоду.

 
війна в Україніактиви рф

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