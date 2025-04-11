російські атаки на підводні кабелі можуть викликати глобальні збої в інтернет-зв'язку – ЗМІ

У листах до Великої Британії, ЄС і НАТО такі компанії, як Vodafone, Telefonica і Orange, попередили, що необхідно вжити заходів після серії ймовірних російських атак на лінії передачі даних.

У НАТО побоюються, що росія може викликати "всесвітні відключення інтернету", пошкоджуючи підводні кабелі своїм "тіньовим флотом".

Про це пише DailyMail.

У листах до Великої Британії, ЄС і НАТО такі компанії, як Vodafone, Telefonica і Orange, попередили, що необхідно вжити заходів після серії ймовірних російських атак на лінії передачі даних.

"Наслідки пошкодження підводних кабелів виходять далеко за межі Європи, потенційно зачіпаючи глобальну інтернет- та енергетичну інфраструктуру, міжнародні комунікації, фінансові транзакції та критично важливі послуги по всьому світу", - йдеться в листі.

Телеком-компанії закликали класифікувати всю підводну кабельну мережу як "критично важливу інфраструктуру", щоб забезпечити їй відповідний рівень захисту. Вони також закликали ЄС, Велику Британію і НАТО налагодити тісніші зв'язки в питаннях обміну розвідданими, а також спільних ініціатив з моніторингу та спостереження.

Як зазначає DailyMail, понад 500 кабелів використовуються для передачі близько 95 відсотків усіх міжнародних даних. Вони перетинають морське дно, але їхнє віддалене розташування ускладнює їхній захист. Кілька ймовірних диверсійних атак уже мали місце, і джерела в обороні прямо вказують на росію, хоча вона заперечує будь-яку причетність.

Переважна більшість атак сталася в Балтійському морі, де з жовтня 2023 року було пошкоджено 11 підводних кабелів. Аналогічні відключення сталися і в Північному морі.

Як пише DailyMail, росія регулярно відправляє "дослідницькі судна", у води навколо Великої Британії та в Північній Атлантиці.

За власним визнанням російського парламенту, ці судна несуть на собі безліч технологій, включно з обладнанням, "призначеним для глибоководного стеження, а також обладнанням для підключення до надсекретних кабелів зв'язку". Деякі кораблі також можуть задіяти безпілотні підводні апарати (UUV) і міні-субмарини для доступу до інтернет-кабелів і енергетичних трубопроводів на глибині до шести кілометрів.

Крім того, раніше військові та урядові джерела повідомили Sunday Times, що підозрюють, що суперяхти, які належать російським олігархам, також були задіяні в таємних морських операціях.

Нагадаємо, Естонія у п'ятницю, 11 квітня, затримала нафтовий танкер Kiwala — це судно, як вважається, є частиною російського тіньового флоту, який рф використовує для перевезення своєї нафти в обхід санкцій.