російські боти атакують соціальні мережі перед виборами в Хорватії

Хорватія може повторити шлях Румунії.

російські боти запустили прокремлівську кампанію дезінформації в соціальних мережах, щоб підтримати кандидата в президенти Хорватії, який виступає проти НАТО. Про це йдеться у звіті групи аналітиків лондонської некомерційної організації Centre for Information Resilience (CIR), яка викриває операції з дезінформації.

Про це повідомляє Politico.

Фахівці з’ясували, що проросійські, антиєвропейські та антинатовські мережі ботів застосовувалися для підтримки чинного президента Хорватії Зорана Мілановича напередодні першого туру виборів президента країни 29 грудня.

Обраний президентом у 2020 році Міланович, який походить із лівої Соціал-демократичної партії, неодноразово виступав проти НАТО та Європейського Союзу, проти військової допомоги Україні, а також критикував санкції Заходу проти росії.

У першому турі Міланович набрав трохи менше 50% голосів, не змігши забезпечити перемогу.

Другий тур відбудеться 12 січня. У ньому Міланович зустрінеться з Драганом Пріморацем з правлячої Хорватської демократичної спілки.

За даними CIR, облікові записи із зображеннями проросійського уряду та хештегами регулярно публікували у соціальних мережах, включаючи X і Facebook, контент, що схвально характеризував Мілановича. Це відбулося у дві хвилі: після того, як він висловив свою опозицію щодо відправлення хорватських військ в Україну, і після першого туру виборів.

"Один подібний до бота обліковий запис Facebook, виявлений аналітиками, робив понад 100 публікацій на день — здебільшого ділився зображеннями критики Прімораца або підтримки Мілановича", — йдеться у документі.

Нагадаємо, за даними опитування громадської думки, проросійський ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску залишається фаворитом виборців — попри повідомлення про те, що його кампанію підтримує рф.