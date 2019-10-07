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Російські бойовики біля Гранітного розстріляли вантажний КрАЗ ООС

Один український військовий загинув, інший був поранений
У зоні бойових дій на Донбасі сьогодні вдень загинув український військовий, ще один службовець ООС дістав поранення.
Російські бойовики біля Гранітного розстріляли вантажний КрАЗ ООС Фото: unian.net

"Сьогодні, близько 15.00 у районі південної околиці Гранітного ворожим ПТРК був уражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил. Унаслідок попадання протитанкової керованої ракети в кузов вантажного автомобіля один військовослужбовець загинув. Ще один військовослужбовець дістав поранення середньої тяжкості", - повідомляє LB.ua.

Пораненому військовослужбовцю надано медичну допомогу, він був евакуйований до медичного закладу.

Нагадаємо, глава Луганської ОДА анонсував запуск автобуса до зруйнованого мосту в Станиці Луганській.

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10 07 2019 18:37
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