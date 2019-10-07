CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі сьогодні вдень загинув український військовий, ще один службовець ООС дістав поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російські бойовики біля Гранітного розстріляли вантажний КрАЗ ООС
Один український військовий загинув, інший був поранений
Фото: unian.net
"Сьогодні, близько 15.00 у районі південної околиці Гранітного ворожим ПТРК був уражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил. Унаслідок попадання протитанкової керованої ракети в кузов вантажного автомобіля один військовослужбовець загинув. Ще один військовослужбовець дістав поранення середньої тяжкості", - повідомляє LB.ua.
Пораненому військовослужбовцю надано медичну допомогу, він був евакуйований до медичного закладу.
Нагадаємо, глава Луганської ОДА анонсував запуск автобуса до зруйнованого мосту в Станиці Луганській.
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