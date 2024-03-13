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російські добровольці попередили про другу фазу свого протистояння путіну

13 березня 2024, 20:59
російські добровольці попередили про другу фазу свого протистояння путіну
росіяни-добровольці легіону "Свобода росії" анонсували удари по військових цілях в рф.

російські повстанці легіону "Свобода росії", які воюють проти російських загарбників, озвучили плани завдати ударів по військових об'єктах на території росії. Це має відбутися 14 березня - у день, коли у рф почнеться електоральна процедура.

Про це в ефірі телемарафону заявив доброволець легіону Олексій Барановський.

"Це все присвячене так званим виборам. Ось ця електоральна процедура, яка завтра розпочнеться щодо узурпації влади путіним укотре. Власне, ось ми, як небайдужі громадяни росії, вирішили таким чином висловити свою політичну волю, своє ставлення до цих виборів і до режиму путіна. Усі сюрпризи почнуться завтра", - сказав Барановський.

Він заявив, що "визвольна операція" легіонерів переходить до другої фази, в якій будуть зроблені "рішучі дії з повітря". Легіонери погрожують завдати ударів по військових об'єктах у Курську та Бєлгороді.

"Саме тому ми жителів тих міст і попереджаємо про те, щоб вони залишили житлові площі, прилеглі до військових об'єктів", - сказав Барановський.

Нагадаємо, раніше російські добровольці, які визволяють територію рф від окупантів, закликали мешканців Бєлгородської та Курської областей покинути міста. Вони заявили, що змушені завдати удару по воєнних позиціях окупантів між містами.

війна в Україніросія окупантилегіон Свобода росії

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