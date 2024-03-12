російські добровольці зайшли на територію Бєлгородської області рф і захопили населений пункт (оновлено)

У прориві кордону рф беруть участь Легіон Свобода росії (ЛСР), російський добровольчий корпус, та добровольці Сибірського батальйону.

російські добровольці зайшли на територію Бєлгородської області рф.

Про це 12 березня повідомив Telegram-канал Сибірський батальйон.

"Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у рф мирно не вийде. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми почали виконання обіцянки. Тривають запеклі бої на території рф", - йдеться у повідомленні.

Як пишуть ЗМІ, у прориві кордону рф беруть участь Легіон Свобода росії (ЛСР), російський добровольчий корпус, та добровольці Сибірського батальйону.

Зазначається, що російські добровольці просунулись у декількох напрямках Грайворонського району.

Пізніше ЛСР показали кадри з прориву кордону рф. На них видно, що російські добровольці здійснили захід на територію ворога у нічний час доби на важкій техніці.

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував прорив добровольцями кордону рф, передає РБК-Україна.

"Легіон "Свобода росії", РДК, "Сибірський батальон" на територїї так званої російської федерації діють автономно, як самостійні структури та організації, виконуючи свої суспільно-політичні задачі", - зазначив він.

Юсов додав, що, ймовірно, зараз мова йде про спільну операцію даних структур на цій території.

"Зрештою, вони громадяни рф та мають на це повне право", - заявив представник ГУР.

Пізніше стало відомо, що Легіон "Свобода росії" повідомив про взяття під контроль смт Тьоткіно Курської області росії.