російські дрони впали в Молдові та білорусі

Сьогодні армія рф випустила по Україні рекордну кількість БпЛА.

Після масованої атаки російських безпілотників проти України на півночі Молдови в неділю виявили другий за добу дрон, а також 10 залетіло на територію бр.

Про це пише Європейська правда, посилаючись на Генеральний інспекторат молдовської поліції.

Вже два дрони було знайдено в полі поблизу села Боросеній-Ной, що в Ришканському районі Молдови.

Поліція огородила територію довкола місця падіння безпілотника, щоб фахівці могли його дослідити.

Моніторингова група з білорусі повідомила, що з України у бр вночі залетіло щонайменше 10 дронів.

БпЛА летіли через "білоруський коридор" Славутич-Прип'ять, а також через Чорнобиль та місто Лоєв і долетіли аж до Мозирського району.

Також сьогодні, 10 листопада, росія випустила по Україні рекордну кількість безпілотників.