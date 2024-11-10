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російські дрони впали в Молдові та білорусі

10 листопада 2024, 20:13
російські дрони впали в Молдові та білорусі
Сьогодні армія рф випустила по Україні рекордну кількість БпЛА.

Після масованої атаки російських безпілотників проти України на півночі Молдови в неділю виявили другий за добу дрон, а також 10 залетіло на територію бр. 

Про це пише Європейська правда, посилаючись на Генеральний інспекторат молдовської поліції. 

Вже два дрони було знайдено в полі поблизу села Боросеній-Ной, що в Ришканському районі Молдови.

Поліція огородила територію довкола місця падіння безпілотника, щоб фахівці могли його дослідити.

Моніторингова група з білорусі повідомила, що  з України у бр вночі залетіло щонайменше 10 дронів. 

БпЛА летіли через "білоруський коридор" Славутич-Прип'ять, а також через Чорнобиль та місто Лоєв і долетіли аж до Мозирського району.

Також сьогодні, 10 листопада, росія випустила по Україні рекордну кількість безпілотників.

 

БілорусьМолдовадронивійна в Україні

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