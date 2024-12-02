Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російські дипломати і військові тікають з Сирії – ГУР

02 грудня 2024, 12:11
російські дипломати і військові тікають з Сирії – ГУР
Фото: з вільних джерел
Ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада.

В Сирії погіршується ситуація для росіян, тому військовий контингент і дипломати терміново залишають Дамаск та інші міста на тлі збройних заворушень опозиції.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило на Facebook-сторінці.

Українська розвідка пише, що опозиційні до підтримуваного росією режиму Башара Асада сили активно просуваються на південь країни, відбулись перші бої у містах Хама, Хомс та Сувейда.

Військовий контингент рф втік із Хами та евакуювався до бази "Хмеймім". Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Олександр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада. У Дамаску розпочались перші збройні заворушення. Російські військові та дипломати аврально й терміново почали залишати столицю Сирії. 

Крім того, росіяни втекли із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь і техніки. 

Вчора, 1 грудня, російські літаки завдали авіаударів у районах Хан-Шейхуна. Метою атаки, ймовірно, було знищення військової техніки рф, яка перейшла до опозиційних сил.

Вночі стало відомо, що Асад втратив контроль над Алеппо.

 

РосіяСирія

Останні матеріали

Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. Кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Політика
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. Кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 16:03
Технології
"Зоряні війни" та Україна. Військове застосування автономності та штучного інтелекту – Мік Раян
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 13:09
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О’Брайен
Cуспільство
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 02:41
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
Політика
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
29 листопада 2024, 15:38
Натисніть на
Політика
Натисніть на "Грузинську мрію". Віддати Грузію на поталу кремлю було б великою геополітичною помилкою – Atlantic Council
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 11:44
Захід дав росії індульгенцію. російсько-українська повітряна війна за тиждень – Том Купер
Політика
Захід дав росії індульгенцію. російсько-українська повітряна війна за тиждень – Том Купер
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 00:19
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Політика
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 15:32
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється