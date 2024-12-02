російські дипломати і військові тікають з Сирії – ГУР

Ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада.

В Сирії погіршується ситуація для росіян, тому військовий контингент і дипломати терміново залишають Дамаск та інші міста на тлі збройних заворушень опозиції.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило на Facebook-сторінці.

Українська розвідка пише, що опозиційні до підтримуваного росією режиму Башара Асада сили активно просуваються на південь країни, відбулись перші бої у містах Хама, Хомс та Сувейда.

Військовий контингент рф втік із Хами та евакуювався до бази "Хмеймім". Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Олександр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада. У Дамаску розпочались перші збройні заворушення. Російські військові та дипломати аврально й терміново почали залишати столицю Сирії.

Крім того, росіяни втекли із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь і техніки.

Вчора, 1 грудня, російські літаки завдали авіаударів у районах Хан-Шейхуна. Метою атаки, ймовірно, було знищення військової техніки рф, яка перейшла до опозиційних сил.

Вночі стало відомо, що Асад втратив контроль над Алеппо.