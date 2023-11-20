російські диверсанти націлені на болгарську збройову промисловість – FT

Видання також зазначає, що близько 40% куль та снарядів, які використовує Україна, виробляються в Болгарії.

Власник болгарської компанії з виробництва зброї Emco Еміліан Гебрев висловив занепокоєння щодо можливих повторних російських диверсій, які націлені на зрив військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Financial Times.

За його словами, росіяни вже не раз атакували заводи та склади його компанії, яка задіяна в ланцюжку постачань зброї Україні. Для зупинки таких дій необхідно вживати заходів на рівні країни та НАТО, вважає Гебрев.

БІзнесмен також зазначив, що жоден російський оперативник так і не був затриманий після замаху на нього у 2015 році та атаки на об'єкти компанії в 2021 і 2022 роках.

"Не було жодного результату в жодній з понад десятка справ, пов’язаних із російськими терористичними актами та шпигунською мережею в Болгарії. Усі розслідування або були зупинені, або зайшли в глухий кут, і жодна справа не була передана до суду", - зазначив бізнесмен.

Видання також зазначає, що близько 40% куль та снарядів, які використовує Україна, виробляються в Болгарії.

"росіяни дуже зацікавлені нашими об’єктами та людьми, як їх обслуговують. Питання в тому, як болгарська влада зможе захистити галузь і окремих осіб, власників підприємств галузі. Невдалі розслідування, знищені докази - це проблема", -сказав на умовах анонімності болгарський чиновник.

Раніше повідомлялось, що Болгарія вирішила відмовитись від імпорту російської нафти на пів року раніше, ніж планувала.