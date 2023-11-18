Болгарія прискорює ліквідацію лазівки в санкціях, яка принесла росії 1 млрд євро

Терміни змістилися з осені до весни наступного року.

Болгарія вирішила відмовитись від імпорту російської нафти на пів року раніше, ніж планувала.

Про це пише Politico.

Болгарський уряд в результаті «запеклих дебатів» ухвалив таке рішення, аби завадити рф обходити західні санкції.

Відмовлятиметься від російської нафти Болгарія у два етапи. Зокрема, з 1 січня наступного року в країні призупинять квотування експорту. А вже з 1 березня 2024 року – повністю припинять імпорт та переробку нафти з рф.

Раніше повідомлялося, що Болгарія пропускає мільйони барелів російського "чорного золота" на завод, що належить рф і розташований на болгарській території. Після переробки завод переправляє очищені нафтопродукти за кордон, зокрема й до країн Євросоюзу.

За даними Politico, така "лазівка" у санкціях принесла росії близько 1 млрд євро.

Нагадаємо, нагадаємо Болгарія та кілька інших країн ЄС були звільнені від заборони на імпорт російської нафти до кінця 2024 року, але у Софії вирішили прискорити процес. Спочатку законодавці проголосували за обмеження використання російської нафти до 80% до кінця 2023 року і повну відмову від неї до жовтня 2024 року.