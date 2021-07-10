Російські хакери атакували урядові мережі США і Європи – ЗМІ

Група скомпрометувала декілька урядових структур, організацій, які зосереджуються на політичних та зовнішньополітичних питаннях, і постачальників технологій, які забезпечують прямий або непрямий доступ до кінцевих цільових організацій у Північній Америці та Європі

Російські хакери, які стоять за успішним зламом у 2020 році федеральних агентств США, в останні місяці намагалися проникнути в американські та європейські урядові мережі.

Про це повідомили CNN аналітики з кібербезпеки, які відстежують групу російських хакерів, передає "Європейська правда".

Російська група порушила діяльність кількох технологічних фірм, сказав Чарльз Кармакал, старший віцепрезидент та технічний директор компанії з кібербезпеки Mandiant. Хакери також використали нові інструменти та прийоми в деяких своїх операціях цього року, сказав Кармакал.

"Група скомпрометувала декілька урядових структур, організацій, які зосереджуються на політичних та зовнішньополітичних питаннях, і постачальників технологій, які забезпечують прямий або непрямий доступ до кінцевих цільових організацій у Північній Америці та Європі", - заявив він, відмовившись назвати постачальників технологій.

Незрозуміло, до яких даних хакери отримали доступ, якщо такі є.

Офіційний представник США, знайомий з цим, сказав CNN, що федеральні органи відстежують останні дії російських хакерів.

"Це питання ставили на останніх засіданнях Ради національної безпеки", - сказав чиновник, який виступив на умовах анонімності.

Російська група найбільш відома атакою на програмне забезпечення, розроблене ІТ-компанією SolarWinds. Цей кібернапад порушив роботу щонайменше дев'яти агентств США у грудні 2020 року. Зокрема була зупинена робота американського трубопроводу Colonial Pipeline, й виробника м’яса JBS.

Адміністрація Байдена у квітні приписувала кампанію з хакерських атак російській службі зовнішньої розвідки і критикувала Москву за те, що вона відкрила тисячам клієнтів SolarWinds шкідливий код. Москва заперечує свою причетність.