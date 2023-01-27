Російські хакери намагались зламати мережу житлових будинків

Цікавили адреси правоохоронців

Кіберфахівці нейтралізували російську хакерську атаку на електронні системи житлової інфраструктури у одному із прикордонних регіонів України, повідомляє СБУ.

"Через Wi-Fi мережу багатоквартирних будинків хакери хотіли дистанційно підключитись до системи відеоспостереження за територією житлових комплексів, прилеглими автомобільними дорогами тощо. Таким чином вони планували мати прихований канал для збору інформації про ситуацію в місті", - йдеться в повідомленні.

Також хакерів цікавили відомості про адреси проживання українських правоохоронців та можливе переміщення військової техніки.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження..

До кібератаки причетне підконтрольне спецслужбам рф хакерське угруповання з росії, яке спеціалізується на зламах електронних систем інфраструктурних об’єктів.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 361 Кримінального кодексу (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

Нагадаємо, у липні 2022 року співробітники кібердепартаменту СБУ затримали у Києві хакера, який спеціалізувався на викраденні інформації з обмеженим доступом, що циркулює в електронних системах вітчизняних та іноземних компаній та банків.