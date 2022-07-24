СБУ затримала хакера, який викрадав бази даних українських банків

Співробітники кібердепартаменту Служби безпеки України затримали у Києві хакера, який спеціалізувався на викраденні інформації з обмеженим доступом, що циркулює в електронних системах вітчизняних та іноземних компаній та банків.

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ. "Для отримання несанкціонованого доступу до комп'ютерних мереж він створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення. Потім цілеспрямовано розповсюджував його через електронні пошти банків та підприємств і таким чином отримував віддалений доступ до їхніх цифрових систем", – йдеться у повідомленні. Ці відомості хакер "зливав" до анонімних інтернет-платформ, які адміністрували з території Росії представники російських спецслужб. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони.

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