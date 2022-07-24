RSS
НОВИНИ

СБУ затримала хакера, який викрадав бази даних українських банків

Співробітники кібердепартаменту Служби безпеки України затримали у Києві хакера, який спеціалізувався на викраденні інформації з обмеженим доступом, що циркулює в електронних системах вітчизняних та іноземних компаній та банків.
СБУ затримала хакера, який викрадав бази даних українських банків Фото: СБУ
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
 
"Для отримання несанкціонованого доступу до комп'ютерних мереж він створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення. Потім цілеспрямовано розповсюджував його через електронні пошти банків та підприємств і таким чином отримував віддалений доступ до їхніх цифрових систем", – йдеться у повідомленні.
 
Ці відомості хакер "зливав" до анонімних інтернет-платформ, які адміністрували з території Росії представники російських спецслужб.
 
Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 07 2022 15:27
ТЕГИ: СБУ, банк, хакер
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Долар відкусив чверть гривні. Що далі

Долар відкусив чверть гривні. Що далі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.