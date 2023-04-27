Мерія чеської столиці сьогодні намагалась відбитись від атаки російських хакерів.

Директор одного з IT-відділів муніципалітету Їржі Каролі розказав про атаки на міські комп'ютерні мережі.

Про це інформує Radio Prague International.

На засіданні мерії заявили, що сьогодні сервери празької міськради були атаковані через підтримку України.

Наразі не працює міський сайт чеської столиці, також неможливе проведення онлайн-трансляції сьогоднішнього засідання міськради.

"За наявною інформацією, йдеться про так звану DDoS-атаку, тобто переповнення цільових серверів великою кількістю запитів", – заявили в мерії.

Директор одного з IT-відділів муніципалітету Їржі Каролі заявив, що IP-адреса джерела атаки розташована у російській федерації, і російські хакери вже взяли на себе відповідальність за неї. За його словами, наразі встановлюється конкретна хакерська група, яка стоїть за атакою, а також аналізується техніка кібернападу.