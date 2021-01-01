Російські хакери отримали доступ до вихідного коду Microsoft - ЗМІ

Ймовірні російські хакери, які в грудні зламали ІТ-системи кількох американських державних установ, також отримали доступ до вихідного коду Microsoft.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Bloomberg із посиланням на заяву Microsoft.

“Ми виявили незвичну діяльність у невеликій кількості внутрішніх облікових записів та після вивчення зрозуміли, що один із записів було використано для перегляду вихідного коду у кількох сховищах”, - заявили у Microsoft.

У компанії додали, що обліковий запис “не мав дозволу на зміну будь-якого коду чи інженерних систем, і наше подальше розслідування показало, що жодних змін внесено не було”.

Водночас речник Microsoft відмовився повідомити, який саме вихідний код переглянули хакери.

“Вихідний код показує, як комп’ютерні програми працюють й використовується для створення продукту. Отримання доступу до цього коду дає хакерам цінне розуміння того, як вони можуть зловживати програмами чи уникати виявлення”, - пояснює Bloomberg.

Своєю чергою у Microsoft зауважили, що розбудовують свою безпеку, виходячи із того, що вихідний код буде розкрито.

“Дії хакерів не поставили під загрозу безпеку наших послуг або дані будь-яких користувачів, однак ми хочемо бути відкритими й поділитися своїми знахідками, оскільки, на наше переконання, ми протистоїмо дуже просунутому державному супротивнику”, - підсумували у компанії.

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