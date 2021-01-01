Російські хакери отримали доступ до вихідного коду Microsoft - ЗМІ
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Bloomberg із посиланням на заяву Microsoft.
“Ми виявили незвичну діяльність у невеликій кількості внутрішніх облікових записів та після вивчення зрозуміли, що один із записів було використано для перегляду вихідного коду у кількох сховищах”, - заявили у Microsoft.
У компанії додали, що обліковий запис “не мав дозволу на зміну будь-якого коду чи інженерних систем, і наше подальше розслідування показало, що жодних змін внесено не було”.
Водночас речник Microsoft відмовився повідомити, який саме вихідний код переглянули хакери.
“Вихідний код показує, як комп’ютерні програми працюють й використовується для створення продукту. Отримання доступу до цього коду дає хакерам цінне розуміння того, як вони можуть зловживати програмами чи уникати виявлення”, - пояснює Bloomberg.
Своєю чергою у Microsoft зауважили, що розбудовують свою безпеку, виходячи із того, що вихідний код буде розкрито.
“Дії хакерів не поставили під загрозу безпеку наших послуг або дані будь-яких користувачів, однак ми хочемо бути відкритими й поділитися своїми знахідками, оскільки, на наше переконання, ми протистоїмо дуже просунутому державному супротивнику”, - підсумували у компанії.
Читайте також: Хакери завдали збитків світовій економіці на трильйон доларів — ЗМІ
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Роботи Boston Dynamics станцювали, проводжаючи 2020 рік
- ФОТО Серед зразків з астероїда Рюгу знайшли штучний об’єкт
- ФОТО Amazon представила перше роботаксі
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"