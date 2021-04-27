ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИРосійські хакери з угруповання "Бабук" (The Babuk group) отримали доступ до бази даних поліції Вашингтона, округ Колумбія, США. Вони погрожують поділитися інформацією із злочинними бандами, якщо не отримають викуп.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російські хакери зламали базу даних поліції Вашингтона і вимагають викуп
Ми знаємо про несанкціонований доступ до нашого сервера. Поки ми визначаємо всю повноту втручання і продовжуємо перевіряти активність, ми залучили ФБР для повного розслідування цього випадку
Зазначається, що російськомовний синдикат заявив про викрадення конфіденційних даних, в тому числі й про інформаторів поліції, повідомляє РБК-Україна.
Кіберзлочинці розмістили скріншоти на своєму веб-сайті в "даркнеті" на підтвердження викрадення понад 250 гігабайт даних.
Подробиці зламу були розкриті в понеділок відділом поліції округу Колумбія, який попросив ФБР розслідувати "несанкціонований доступ" до його комп'ютерної мережі.
Поки не було жодних ознак того, що це вплинуло на будь-які поліцейські операції.
Хакерська банда "Бабук", яка є відносно новим угрупованням вимагачів, заявила на своєму веб-сайті, що "завантажила достатню кількість інформації" з бази даних. Вона дала поліції округу Колумбія три дні, щоб зв'язатися з нею, інакше злочинці погрожують зв'язатися з бандами з метою видати інформаторів.
Оприлюднені хакерами скріншоти показують, що вони отримали дані з чотирьох комп'ютерів, включаючи звіти розвідки, інформацію про конфлікти банд, листування у в'язницях та інші адміністративні файли.
У відділі поліції Вашингтона, округ Колумбія, заявили, що сприймають загрозу серйозно.
"Ми знаємо про несанкціонований доступ до нашого сервера. Поки ми визначаємо всю повноту втручання і продовжуємо перевіряти активність, ми залучили ФБР для повного розслідування цього випадку", - йдеться в заяві поліції.
На одному із зображень, розміщених в Інтернеті хакерами, було показано текстовий документ на комп’ютері під назвою "Як відновити файли". Такі документи, зазвичай, містять вказівки про те, як зв’язатись із злочинцями-вимагачами для передачі викупу і отримання програмних ключів для дешифрування викрадених даних.
Нагадаємо, кіберфахівці СБУ завадили спецслужбам РФ здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України. Ціллю атаки були центральні органи влади та органи місцевого самоврядування.
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