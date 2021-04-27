Російські хакери зламали базу даних поліції Вашингтона і вимагають викуп

Ми знаємо про несанкціонований доступ до нашого сервера. Поки ми визначаємо всю повноту втручання і продовжуємо перевіряти активність, ми залучили ФБР для повного розслідування цього випадку

Російські хакери з угруповання "Бабук" (The Babuk group) отримали доступ до бази даних поліції Вашингтона, округ Колумбія, США. Вони погрожують поділитися інформацією із злочинними бандами, якщо не отримають викуп.

Зазначається, що російськомовний синдикат заявив про викрадення конфіденційних даних, в тому числі й про інформаторів поліції, повідомляє РБК-Україна.

Кіберзлочинці розмістили скріншоти на своєму веб-сайті в "даркнеті" на підтвердження викрадення понад 250 гігабайт даних.

Подробиці зламу були розкриті в понеділок відділом поліції округу Колумбія, який попросив ФБР розслідувати "несанкціонований доступ" до його комп'ютерної мережі.

Поки не було жодних ознак того, що це вплинуло на будь-які поліцейські операції.

Хакерська банда "Бабук", яка є відносно новим угрупованням вимагачів, заявила на своєму веб-сайті, що "завантажила достатню кількість інформації" з бази даних. Вона дала поліції округу Колумбія три дні, щоб зв'язатися з нею, інакше злочинці погрожують зв'язатися з бандами з метою видати інформаторів.

Оприлюднені хакерами скріншоти показують, що вони отримали дані з чотирьох комп'ютерів, включаючи звіти розвідки, інформацію про конфлікти банд, листування у в'язницях та інші адміністративні файли.

У відділі поліції Вашингтона, округ Колумбія, заявили, що сприймають загрозу серйозно.

"Ми знаємо про несанкціонований доступ до нашого сервера. Поки ми визначаємо всю повноту втручання і продовжуємо перевіряти активність, ми залучили ФБР для повного розслідування цього випадку", - йдеться в заяві поліції.

На одному із зображень, розміщених в Інтернеті хакерами, було показано текстовий документ на комп’ютері під назвою "Як відновити файли". Такі документи, зазвичай, містять вказівки про те, як зв’язатись із злочинцями-вимагачами для передачі викупу і отримання програмних ключів для дешифрування викрадених даних.

Нагадаємо, кіберфахівці СБУ завадили спецслужбам РФ здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України. Ціллю атаки були центральні органи влади та органи місцевого самоврядування.