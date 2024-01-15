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російські і китайські шпигуни змінюють тактику в Європі – ЗМІ

15 січня 2024, 11:26
російські і китайські шпигуни змінюють тактику в Європі – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Спецслужби росії та Китаю все частіше видають себе за журналістів чи працівників неурядових організацій для збору інформації.

Також зростає вербування неофіційних агентів. 

Про це йдеться в щорічному звіті Державної безпеки Бельгії, пише агентство Belga.

В столиці Бельгії розташовані установи ЄС і штаб-квартира НАТО і тому Бельгія давно є осередком шпигунства. 

Служба державної безпеки країни зараз бачить, що іноземні спецслужби стають більш досконалими у своїх зусиллях зі збору інформації.

Кардинальні зміни в міжнародних відносинах призвели до того, що спецслужбв рф змінили тактику. 

Так, протягом багатьох років росія оперувала розвідниками під дипломатичним прикриттям.

"За останні два роки ми змусили 60 з них залишити країну , що завдало серйозного удару по їхній спроможності. Вони вже не мають дипломатичних паспортів, але можуть видавати себе за журналістів, працівників громадських організацій або представників російських культурних об’єднань", - йдеться в дослідженні.

Це не означає, що російське шпигунство йде на спад - адже росія дедалі більше покладається на неформальних офіцерів розвідки.

Розвідувальні операції Китаю також зазнали фундаментальних змін, згідно зі звітом Державної безпеки. Після арешту офіцера китайської розвідки в Бельгії в 2018 році країна стала набагато обережнішою.

Ми також писали про те, що в СБУ заявили, що спецслужби рф вербують неповнолітніх українців для фейкових мінувань.

 
РосіяКитайспецслужбишпигуни

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