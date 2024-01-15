російські і китайські шпигуни змінюють тактику в Європі – ЗМІ

Спецслужби росії та Китаю все частіше видають себе за журналістів чи працівників неурядових організацій для збору інформації.

Також зростає вербування неофіційних агентів.

Про це йдеться в щорічному звіті Державної безпеки Бельгії, пише агентство Belga.

В столиці Бельгії розташовані установи ЄС і штаб-квартира НАТО і тому Бельгія давно є осередком шпигунства.

Служба державної безпеки країни зараз бачить, що іноземні спецслужби стають більш досконалими у своїх зусиллях зі збору інформації.

Кардинальні зміни в міжнародних відносинах призвели до того, що спецслужбв рф змінили тактику.

Так, протягом багатьох років росія оперувала розвідниками під дипломатичним прикриттям.

"За останні два роки ми змусили 60 з них залишити країну , що завдало серйозного удару по їхній спроможності. Вони вже не мають дипломатичних паспортів, але можуть видавати себе за журналістів, працівників громадських організацій або представників російських культурних об’єднань", - йдеться в дослідженні.

Це не означає, що російське шпигунство йде на спад - адже росія дедалі більше покладається на неформальних офіцерів розвідки.

Розвідувальні операції Китаю також зазнали фундаментальних змін, згідно зі звітом Державної безпеки. Після арешту офіцера китайської розвідки в Бельгії в 2018 році країна стала набагато обережнішою.

Ми також писали про те, що в СБУ заявили, що спецслужби рф вербують неповнолітніх українців для фейкових мінувань.