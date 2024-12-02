російські і сирійські літаки посилили бомбардування Сирії – Reuters

Є загиблі та поранені.

Військові російські та сирійські літаки в неділю посилили бомбардування утримуваного повстанцями північного заходу Сирії.

Проце інформує британська агенція Reuters.

Видання пише, що російські та сирійські літаки завдали удару по утримуваному повстанцями місту Ідліб на півночі Сирії в неділю.

Мешканці кажуть, що один з ударів у неділю припав на багатолюдний житловий район у центрі Ідлібу, найбільшого міста в повстанському анклаві поблизу турецького кордону, де порядка чотирьох мільйонів людей живуть в імпровізованих наметах і житлових будинках.

За даними рятувальників, щонайменше семеро людей загинули і десятки отримали поранення. Сирійська армія і її союзник рф заявляють, що вони націлені на укриття повстанських груп і заперечують напади на цивільне населення.

На вихідних російські та сирійські літаки бомбардували інші міста в провінції Ідліб, які повністю перейшли під контроль повстанців.

Також, сьогодні, 2 грудня, стало відоо, що Асад втратив контроль над Алеппо.