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російські компанії йдуть з Кіпру через санкції

17 січня 2024, 17:03
російські компанії йдуть з Кіпру через санкції
Фото: AFP
Значна частина російських компаній змінює кіпрську юрисдикцію через санкції

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Кіпр довгий час був головним офшорним "банком" грошей російського бізнесу. 

Проте тепер вони його полишають чи планують піти.

Мова йде про щонайменше десять великих російських компаній: TCS Group, маркетплейс Ozon, рітейлер Fix Price і United Medical Group.

Компанії обирають для перереєстрації Казахстан, ОАЕ та інші країни, які не включені російською владою до списку "недружніх". 

Ще частина компаній переїжджає до спеціального адміністративного району росії в Калінінградській області, який ьув створений "для залучення закордонного бізнесу і інвестицій із іноземних юрисдикцій".

Головна причина виходу компаній це постійне розширення санкцій проти росії у відповідь на її вторгнення в Україну. 

Нові обмеження ускладнюють проведення транзакцій між дочірніми компаніями і материнськими холдингами, а також додатково впливають і контрсанкції з боку рф, які обмежують виплату дивідендів.

Навесні 2023 Кіпр почав розслідування російської присутності і відкривши 29 справ проти фірм та осіб, які допомагали російським бізнесменам уникати санкцій. 

Вже з цінкя року в розслідуванні беруть участь агенти ФБР США.

Ми також писали, що з цього місяця Туреччина зупинила грошові перекази з росії. Відбулось це після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена.

 

РосіясанкціїКіпр

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