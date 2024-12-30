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російські контрабандисти ввозять елітні авто з Європи попри санкції – FT

30 грудня 2024, 13:51
російські контрабандисти ввозять елітні авто з Європи попри санкції – FT
Фото: з вільного доступу
Більшість машин везуть з країн Центральної Азії і націнка може складати 20 тисяч євро.

Контрабандисти з рф активно заробляють на перегоні автівок з Європи, які потрапили під санкції, адже багаті росіяни готові платити десятки тисяч євро за елітні машини.

Журналісти газети Financial Times знайшли п'ять російських компаній, які пропонують контрабанду авто з Європи.

Так, знімки до онлайн-оголошення російського імпортера "Автоімпорт" на сайті Auto.ru про продаж BMW 530 d M Sport за ціною 68 200 доларів свідчать, що автомобіль перебуває в Німеччині і станом на середину місяця на сайті німецького продавця Autopartner BGL автомобіль продавався за 31 900 євро.

"Оголошення, розміщені в Росії, не мають до нас жодного стосунку", - каже представник Autopartner BGL. ВІн підтверджує, що авто, про яке йдеться, перебуває в ФРН і не продане станом на середину грудня.

Журналісти знайшли на російському сайті Auto.ru більше 50 розкішних автомобілів з 25 різних німецьких автосалонів, які російські імпортери пропонували з націнкою  20 тисяч євро.

російські контрабандисти кажуть, що перепрятять автомобіль у третю країну. 

Видання відстежило чорний Mercedes-Benz S350, проданий у січні цього року киргизькій таксомоторній компанії німецьким автотрейдером Kessler & Haag. Машину в березні зареєстрували на московську таксомоторну компанію.

Торговий представник "Автоімпорту" заявив, що німецькі авто, які придждають з Європи, "перевозяться не через білорусь, а через Туреччину, Грузію і тоді вже в росію". 

Також, за його словами, дешевше і швидше провозити дорогі німецькі автомобілі через Південну Корею, ніж через Прибалтику або білорусь, зазначивши, що ця азіатська країна запровадила "мінімальні" санкції щодо рф.

Однак газета все ж виявила машини, які перевозили через білорусь після посилення санкцій. Білий Mercedes-Benz E220D від німецького продавця авто Gruma Automobile сфотографували в рф восени, після того як у вересні він перетнув зовнішній кордон ЄС і в'їхав до білорусі. 

Керівник відділу продажів Gruma Automobile Міхаель В'югер спростував інформацію про продаж автомобіля і заявив, що "ми не ведемо жодних справ із компаніями, організаціями або особами, які перебувають у країнах, на які накладено ембарго".

Німецькі продавці авто розказують, що вони не знали про те, що їхні авто продаються в росію чи рекламуються на російських сайтах.

Маркус Клаппер з Autohaus Reisert сказав, що не бачив російських оголошень про продаж його авто, але знає про тактику, за якої брокери копіюють інформацію та зображення з сайтів дилерів, щоб перепродати машину з націнкою.

В Євросоюзі знають, що елітні авто все ще потрапляють в рф, проте їхня увага зосереджена на боротьбі з ухиленням від санкцій, пов'язаних з більш небезпечними товарами, які можуть використовувати військові.

Навесні ми повідомляли, що сплеск продажу британських машин показує, як росія обходить санкції.

 

РосіяНімеччинасанкціїавтоконтрабанда

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