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Сплеск продажу британських машин показує, як росія обходить санкції – Sky News

12 березня 2024, 17:04
Сплеск продажу британських машин показує, як росія обходить санкції – Sky News
Бентлі
росія знаходить способи обійти військові санкції проти України, ввозячи автомобілі, в тому числі розкішних марок, через країни колишнього СРСР.

Про це повідомляє американський консервативний інформаційний канал Sky News

Британські автовиробники продовжують продавати в росію розкішні автомобілі на сотні мільйонів фунтів стерлінгів навіть після вторгнення в Україну і запровадження санкцій. В той же час більшість виробників покидють ринки рф. 

Машини експортують опосередковано через країни колишнього СРСР. Про це свідчить аналіз Sky News, який базується на офіційних торгових даних HMRC. Прямий британський експорт автомобілів до рф впав до нуля з 2022 року, але спостерігається збільшення експорту до сусідніх з росіжю країн, насамперед Азербайджану. 

Минулого року Британія експортувала до Азербайджану автомобілів на суму 273 млн фунтів стерлінгів, а це на 1,86% більше, ніж за п'ятирічний період до вторгнення. 

"Зростання експорту до Азербайджану не лише безпрецедентне, але й аналогічне річному експорту автомобілів до Росії за два роки до запровадження санкцій, який в середньому становив 330 млн фунтів стерлінгів", – пише видання.

Дані ООН з міжнародної торгівлі показують, що разом із безпрецедентним зростанням експорту автомобілів з Британії до Азербайджану зафіксовано безпрецедентне зростання експорту автомобілів з цієї країни саме до росії.

російські покупці німецьких автомобілів в основному відправляють їх через Киргизстан, для британських автомобілів вони вважають за краще використовувати Азербайджан як маршрут.

Тому майже неможливо відстежити кожну британську партію після того, як вона покинула порт, особливо після того, як вона прибула до третьої країни. 

Проте уряд стурбований цією сірою зоною, через яку товари можуть надходити до росії.

Автомобілі є одним з предметів, заборонених до ввезення в рф в рамках так званого режиму санкцій "подвійного використання". 

Є конкретна заборона на продаж розкішних автомобілів – від 42 000 фунтів стерлінгів.

 
РосіясанкціїавтоБританія

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