НОВИНИФлагман Морської охорони Держприкордонслужби зустрів корабель Берегової охорони США HAMILTON на відстані понад 100 морських миль від Одеси. При цьому три російських кораблі здійснювали поруч небезпечні маневри та створювали перешкоди.
Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російські кораблі намагалися завадити військовим навчанням України та США
За сталою традицією, дії партнерів пильно відстежували та супроводжували своєю присутністю кораблі РФ. Цього разу на "полювання" відправились два прикордонних сторожових кораблі БО ПС ФСБ РФ проекту "Охотнік", трохи віддалено, але досить нав’язливо кружляв ще один корабель ЧФ РФ
Фото: ДПСУ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Зазначається, що американські партнери прибули в Україну із дружнім візитом, в рамках якого пройдуть спільні маневри в морі, тренінги з обміну досвідом в оглядових та штурмових операціях, й ділова зустріч представників охоронців морських кордонів та забезпечення безпеки судноплавства двох держав.
Фото: ДПСУ
За планом спільних навчань кораблі прикордонних відомств США та України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі. Елементи спільного маневрування із нарощуванням складності, в тому числі й з відбиттям повітряного нападу, майже не довелось імітувати.
Фото: ДПСУ
"За сталою традицією, дії партнерів пильно відстежували та супроводжували своєю присутністю кораблі РФ. Цього разу на "полювання" відправились два прикордонних сторожових кораблі БО ПС ФСБ РФ проекту "Охотнік", трохи віддалено, але досить нав’язливо кружляв ще один корабель ЧФ РФ", - зауважили в ДПСУ і додали, що кораблі країни-агресорки то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського й американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв’язок по каналах міжнародної морської безпеки. Зухвале порушення норм міжнародного морського права ретельно зафіксовано і задокументовано українськими прикордонниками.
У ДПСУ наголосили, що ані чотирьохбальний шторм, ані нахабні витівки "Охотніков" під триколором не завадили партнерам відпрацювати програму маневрів.
Наразі корабель Морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" і корабель БО США HAMILTON залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання.
Візит іноземного гостя до порту Одеса заплановано на 10 травня.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 05 2021 14:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На нових знімках з МКС видно пляжі, поля та будинки
- ВІДЕО Perseverance вперше в історії зняв на камеру політ іншого апарата-дослідника Марса
- ФОТО Принца Ліхтенштейну звинуватили у вбивстві найбільшого ведмедя в ЄС
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19