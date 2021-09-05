НОВИНИКрейсер ВМС США USS Monterey затримав в Аравійському морі судно, на борту якого перевозили російські протитанкові ракети, китайські штурмові гвинтівки та іншу зброю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Військовий крейсер США затримав судно з партією російської зброї
Після вилучення вантажу і допиту екіпаж судна відпустили.
Фото: @US5thFleet
Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твіттері п'ятого флоту ВМС США.
Затримане судно не мало розпізнавальних знаків. На його борту були виявлені десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли.
Після вилучення вантажу і допиту екіпаж судна відпустили.
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09 05 2021 11:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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