Військовий крейсер США затримав судно з партією російської зброї Після вилучення вантажу і допиту екіпаж судна відпустили.

Крейсер ВМС США USS Monterey затримав в Аравійському морі судно, на борту якого перевозили російські протитанкові ракети, китайські штурмові гвинтівки та іншу зброю.

Фото: @US5thFleet

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