російські мобілізовані дедалі частіше відмовляються йти у наступ – Генштаб

Після відмови йти у наступ росіян відправляють на полігони.

В російській окупаційній армії мобілізовані все частіше відмовляються йти у наступ. Після цього їх відправляють на полігони для навчання.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ 13 лютого.

"Почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці російської федерації, які знаходяться у підрозділах, приданих до 1-го армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ. Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих росією територій Донецької області, знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними Генштабу, авіація Сил оборони впродож доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та станцію РЕБ противника.

Через значну кількість санітарних втрат серед загарбників, у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Крім того, приміщення дитячої лікарні №3 також переобладнано під військовий шпиталь.