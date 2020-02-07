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Російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші

Втрат серед українських військовослужбовців унаслідок обстрілів немає
На світанку найманці вели вогонь із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів у районі Луганського
Російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші Фото: espreso.tv

З початку поточної доби російські найманці в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє Міністерство оборони України, зазначає "Інтерфакс-Україна".

На світанку найманці вели вогонь із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів у районі Луганського. Після 6:00 на тій самій ділянці фронту противник відкрив вогонь із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів.

Підрозділи ОС відкривали у відповідь вогонь, переважно зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед українських військовослужбовців унаслідок обстрілів немає.

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02 07 2020 13:31
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