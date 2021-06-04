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Російські найманці сім разів зривали "тишу" на Сході, загинули двоє бійців ЗСУ

На обстріл російсько-окупаційних військ українські бійці відкрили вогонь у відповідь
Протягом минулої доби, 5 квітня, в районі операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Загинули двоє українських бійців.
Російські найманці сім разів зривали "тишу" на Сході, загинули двоє бійців ЗСУ Фото:facebook.com/ato.news

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Авдіївка, Лебединське та Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських військових із стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, повідомляє "Укрінформ".

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Золоте-4 загарбники обстрілювали українські позиції із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новоолександрівки - зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям", - поінформували в штабі.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські бійці відкрили вогонь у відповідь.

Від початку 6 квітня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, заявили в штабі.

Нагадаємо, що у Кремлі переконують, що стягування Росією військової техніки до кордону з Україною не повинно викликати занепокоєння в жодної країни світу.

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06 04 2021 09:29
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