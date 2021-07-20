Російські найманці з початку доби обстріляли селище Піски на Донбасі

За минулу добу, 19 липня, в районі проведення Операції об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення з боку російських найманців

Станом на 7:00 ранку, 20 липня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Внаслідок ворожого вогню бойових втрат за минулу та поточну добу серед військових Об'єднаних сил немає.

З початку доби російські найманці обстріляли селище Водяне на Приазов'ї (Донбас) з мінометів 120-го калібру, українські військовослужбовці не постраждали, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-центр ООС.

"Станом на 7:00 ранку, 20 липня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Внаслідок ворожого вогню бойових втрат за минулу та поточну добу серед військових Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу в Facebook у вівторок уранці.

Так, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

За минулу добу, 19 липня, в районі проведення Операції об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення з боку російських найманців.

Поблизу Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки найманці обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

На півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

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