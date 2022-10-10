Російські обстріли обвалили мосбіржу

Індекс звалився нижче рівня 2008 року

Після масованого обстрілу України 10 жовтня 2022 року в Росії нижче максимуму травня 2008 року впав індекс Мосбіржі.

Про це сьогодні вранці свідчили дані сайту біржі.

Індекс Мосбіржі впав до позначки 1780,39 пунктів. За даними видання "Інтерфакс" , на початку торгів індекс знизився відразу на 11,9%, а акції з найбільшою стабільністю впали на Мосбіржі приблизно на 26,4%.

Обвалився і фондовий індекс росії – індекс РТС: він знизився на 13% і становить 909,26 пункта.

Цікаво, що попередній обвал стався після оголошення путіним мобілізації та проведення референдумів на окупованих територіях.