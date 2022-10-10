RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Російські обстріли обвалили мосбіржу

Індекс звалився нижче рівня 2008 року
Після масованого обстрілу України 10 жовтня 2022 року в Росії нижче максимуму травня 2008 року впав індекс Мосбіржі.
Російські обстріли обвалили мосбіржу

Про це сьогодні вранці свідчили дані сайту біржі.

Індекс Мосбіржі впав до позначки 1780,39 пунктів. За даними видання "Інтерфакс" , на початку торгів індекс знизився відразу на 11,9%, а акції з найбільшою стабільністю впали на Мосбіржі приблизно на 26,4%.

Обвалився і фондовий індекс росії –  індекс РТС: він знизився на 13% і становить 909,26 пункта.

Цікаво, що попередній обвал стався після оголошення путіним мобілізації та проведення референдумів на окупованих територіях.


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 10 2022 16:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Нові правила отримання субсидій. Кому, скільки та як оформити, не відходячи від комп

Нові правила отримання субсидій. Кому, скільки та як оформити, не відходячи від комп'ютеру

Росіяни збираються паралельно імпортувати елітний алкоголь. Три причини, чому це хороша новина

Росіяни збираються паралельно імпортувати елітний алкоголь. Три причини, чому це хороша новина

Критична інфраструктура під прицілом. Ймовірні сценарії та як допомогти енергетикам

Критична інфраструктура під прицілом. Ймовірні сценарії та як допомогти енергетикам

Батьківщина Guinness

Батьківщина Guinness'а питиме "Оболонь". Це допоможе виробити більше питної води для фронту

З жовтня гречка подешевшає. Адже будемо купувати свою, а не російську чи білоруську

З жовтня гречка подешевшає. Адже будемо купувати свою, а не російську чи білоруську

Українські бойові бджоли не підведуть, але… Дефіциту меду не буде, з експортом не склалося, проте ціни зростають

Українські бойові бджоли не підведуть, але… Дефіциту меду не буде, з експортом не склалося, проте ціни зростають

Урядовці запевняють, що взимку буде тепло і світло. Але мери міст готуються до найгіршого

Урядовці запевняють, що взимку буде тепло і світло. Але мери міст готуються до найгіршого

Обережніше з грошима - продірявлені банкноти вилучатимуться без компенсації. Врятує безготівковий розрахунок та пильність

Обережніше з грошима - продірявлені банкноти вилучатимуться без компенсації. Врятує безготівковий розрахунок та пильність

Пиво футболу та пиво перемоги. Чи не забракне його через війну

Пиво футболу та пиво перемоги. Чи не забракне його через війну

Шмигаль на вихід? 5 урядів, яким довелося працювати на межі катастрофи

Шмигаль на вихід? 5 урядів, яким довелося працювати на межі катастрофи

Колись британці отримали український цукор завдяки Наполеону. Через путіна вони отримають його менше

Колись британці отримали український цукор завдяки Наполеону. Через путіна вони отримають його менше

Не хлібом єдиним. Чи дістанеться українська олія свого споживача

Не хлібом єдиним. Чи дістанеться українська олія свого споживача

ExxonMobil вперше йде в український імпорт

ExxonMobil вперше йде в український імпорт

NY Times: Європа шукає нові джерела енергії, балансуючи на вістрі ножа

NY Times: Європа шукає нові джерела енергії, балансуючи на вістрі ножа

Долар відкусив чверть гривні. Що далі

Долар відкусив чверть гривні. Що далі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.